Porc de pêche, Forêt de pains, Mètre nageur… quand le Bescherelle s'amuse avec l’IA

« Quelle ironie du sort, c'est l'intelligence artificielle qui vient rappeler à quel point maîtriser la langue et l'écrit, c'est la base ! Avec cette campagne, on explique que Bescherelle a encore un rôle tout à fait légitime dans notre monde moderne et technologique. Comme quoi, il faut encore des êtres humains derrière tout cela », indique Alban Pénicaut, Directeur de la Création chez Brainsonic.