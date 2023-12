Spider-Man et la Petite Sirène sont les héros des films attendus en décembre 2023 sur Canal+

Les live-action se succèdent chez Disney et c'est au tour de la Petite Sirène de bénéficier d'une relecture avec des acteurs en chair et en os. Toutes les chansons iconiques sont présentes, les personnages bien aimés des petits et grands et le film, sans égaler une seconde l'original, se laisse regarder avec plaisir, et un soupçon de nostalgie.