Menacé de mort, ce développeur d'un émulateur PS2 sur Android abandonne

Si AetherSX2 se retrouve sans développeur, celui-ci précise que l'émulateur restera téléchargeable (notamment via le Google Play Store) et fonctionnel jusqu'à nouvel ordre. En dehors de quelques bugs mineurs qui ne seront donc plus corrigés, le logiciel se montre particulièrement complet, pouvant fonctionner sur un large panel d'appareils Android.