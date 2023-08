Devinez qui faisait payer le mode sombre sur son app et va bientôt abandonner cette idée ?

Snapchat

Snapchat est une application mobile de partage de photos et de vidéos créée en 2011. Elle permet aux utilisateurs de prendre des photos et des vidéos, d'y ajouter des filtres, des effets, du texte et des dessins, et de les envoyer à leurs amis ou de les ajouter à leur Story. Les photos et vidéos envoyées sont éphémères et ne restent disponibles que pendant une période de temps limitée avant de disparaître.