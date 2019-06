Un bouton vibreur remanié sur l'iPhone XI ? C'est ce que dévoilent les visuels de cette coque

Le triple capteur photo arrière confirmé... une fois de plus

Source : 9to5Mac

Inchangé ou presque depuis les débuts de l'sur le marché, le bouton qui permet de passer le smartphone en mode vibreur semble avoir été modifié sur l'iPhone XI.opterait en effet pour unglissant de manière verticale en lieu et place de la traditionnelle commande pivotant de gauche à droite à laquelle nous sommes habitués depuis des âges.9to5Mac estime que cette modification pourrait, si elle se confirme, avoir pour objectif deà l'intérieur de l'appareil. Nous y voyons pour notre part un changement ergonomique, la commande de vibreur actuelle étant parfois difficile à atteindre, surtout lorsqu'une coque (même officielle) est installée sur l'iPhone.Pour le reste, les rendus dévoilés présentent un appareil très proche des rendus que nous avons eu l'occasion de scruter sous toutes les coutures ces derniers mois. Le design général de l'appareil lorgne donc sérieusement sur les standards établis en 2017 avec l'iPhone X, exception faite de la partie photo qui hériterait bel et bien d'un triple capteur photo arrière encadré par une proéminence carrée.Apple conserverait par ailleurs le port Lightning sur cette nouvelle génération d'iPhone mais pourrait fournir un chargeur 18 Watts pour une recharge plus rapide. Enfin, le dos de l'iPhone XI serait composé, qui viendrait aussi couvrir le triple capteur arrière. Un postulat difficile à vérifier sur ces rendus... qui dévoilent en revancheque sur les iPhone X, XS, XS Max et XR. Une très probable erreur de « photoshopage ».