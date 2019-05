L'iPhone 2019 serait doté d'un nouveau matériau boostant la réception en intérieur

Un changement de matériau qui permettra aussi de réduire les coûts

Vers un retour au LCP pour les iPhone 5G

Cette prédiction ne date pas d'hier pour Ming Chi Kuo. En novembre 2018 déjà, l'analyste avançait qu'recourrait à une antenne en polyimide thermoplastique (PI) modifié pour ses smartphones attendus en 2019. Six mois plus tard, l'intéressé persiste et signe dans cette direction, ajoutant que le polymère à cristaux liquides (LCP) utilisé pour les iPhone actuels cause des problèmes de production à Apple et compromet leurdes hautes-fréquences. Deux problèmes potentiellement solutionnés en optant pour du PI modifié, pointe 9to5Mac Outre la résolution de ces deux inconvénients, le passage au polyimide thermoplastique modifié permettrait à Apple de, sans que l'expérience utilisateur ne soit impactée en 4G. L'utilisation de ce nouveau matériau aurait aussi pour intérêt de permettre une meilleure compatibilité avec les futures normes réseau. Les prochains iPhone pourraient ainsi profiter d'une réception améliorée de 10 à 20 %, avec cette fois une expérience utilisateur accrue, surtout pour de la navigation en intérieur, est-il précisé.Dans son rapport, Ming Chi Kuo indique également que les expéditions d'pour la seconde moitié de 2019 devraient coïncider avec les chiffres observés l'année dernière sur la même période. En revanche, l'arrivée en 2020 des premiers modèles d' iPhone 5G (permise entre autres par la réconciliation d'Apple et Qualcomm en avril) devrait être synonyme de ventes en hausse pour les smartphones de la marque à la pomme, avec des expéditions pressenties à hauteur de 200 millions d'unités.Enfin, l'analyste de TF International, avance que ces premiers iPhone 5G reviendraient pour leur part à une technologie d'antenne basée sur le polymère à cristaux liquides (LCP).Selon un autre rapport de Ming Chi Kuo , publié fin avril, ce même matériau serait aussi employé pour les futurs modèles d'. L'ardoise serait notamment déclinée en variantes 5G à l'horizon 2021, soit un an après l'arrivée sur le marché des premiers iPhone compatibles avec le nouveau réseau cellulaire.