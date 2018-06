Bouygues Telecom répare les iPhone mais fait annuler leur garantie

Une prestation pour tous mais qui annule la garantie d'Apple

Des réparations moins coûteuses

Modifié le 05/06/2018 à 16h31

Si la garantie disparaît, le prix des prestations est aussi bien moins élevé... pratique pour ceux qui ne seraient justement plus sous garantie !Bouygues Télécom est actuellement en train de tester dans deux boutiques situées à Paris un tout nouveau type de prestation : laSeuls les smartphones à partir de l'iPhone 5 peuvent être pris en charge. Les réparations couvrent le remplacement d'écran, de batterie, de la caméra frontale et arrière ainsi que la réparation des connectiques jack et. L'opération dure un peu moins d'une heure.La réparation n'étant pas un service que Bouygues Télécom réserve exclusivement à ses abonnées, n'importe qui peut se rendre en boutique et profiter des services de l'opérateur téléphonique.Toutefois, il existe un problème de taille à passer par un prestataire tel que Bouygues Télécom plutôt que par Apple pour y faire réparer son smartphone :, l'opérateur n'ayant pas conclu d'accord avec la marque à la pomme concernant la réparation des iPhones.Malgré ce désagrément pour les smartphones achetés neufs, il s'agit tout de même d'un service très intéressant pour ceux dont l'iPhone n'est plus couvert par la garantie ou les personnes ayant acheté leur smartphone d'occasion !Si Bouygues Télécom sait parfaitement que ses services peuvent faire sauter la garantie du téléphones de ses clients, l'entreprise adopte une stratégie assez offensive pour ses prix. Le tarif des prestations peut être jusqu'à 55% moins chère que ce que peut proposer Apple.Par exemple, le prix du changement de l'écran d'un iPhone 5 coûte 89€ en boutique Bouygues Télécom contre 161€ chez Apple.