4G Box Bouygues : la limite de 200 Go mensuel disparaît

Finie, l'enveloppe de data de 200 Go chez Bouygues

Augmentation de l'abonnement ou débit réduit ?

Modifié le 04/06/2018 à 11h18

Ce changement entraîne par contre une hausse de l'abonnement pour les nouveaux utilisateurs.Bouygues a annoncé dans un blog que son offre Box 4G devenait illimitée . Finie donc, l'enveloppe mensuelle de 200 Go après laquelle le débit est réduit. Il est désormais possible de profiter de «» avec la. Le fournisseur d'accès internet proposera chaque mois un « bilan-conso » pour connaître sa consommation de données.Attention cependant : ce changement n'est disponible que pour les nouveaux abonnés, qui auraient souscrits à l'offre à partir du 28 mai 2018. De plus, ce changement s'accompagne d'une hausse du prix de l'abonnement, et d'un choix crucial à faire au bout d'une année.La première année et grâce à une promotion, l'abonnement sera donc de 32,99€/mois. Mais passés les 12 premiers mois, il sera nécessaire de faire un choix : rester à 32,99€/mois avec le débit réduit une fois l'enveloppe de 200 Go dépassée, ou passer à 42,99€/mois pour continuer à profiter de l'internet illimité. C'est à ce moment que les bilans-consos mensuels vous permettront de faire le meilleur choix en fonction de votre consommation réelle habituelle.Ceux qui seraient déjà abonnés à la 4G box ne peuvent quant à eux profiter de la réduction de 10€/mois pendant 1 an, mais peuvent contacter le service client pour profiter de l'internet illimité au prix normal, si on en croit un commentaire sur le blog.Pour le reste, rien de nouveau : l'offre reste sans engagement et il est possible de profiter du « Satisfait ou remboursé » pendant 30 jours, pour ceux qui auraient peur de ne pas capter suffisamment pour profiter de la 4g box