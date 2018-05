Plagiat : Samsung condamné à verser plus de 530 millions à Apple

La fin d'une guerre ?

Samsung vendeur mondial de smartphone grâce à Apple ?

Modifié le 28/05/2018 à 17h36

C'est officiel, le jury californien a reconnu Samsung coupable. La firme coréenne devra verser 539 millions de dollars de dommages et intérêts à Apple pour avoir copié certaines fonctionnalités clés de l'iPhone et son design.Retour en arrière : Apple a attaqué Samsung en 2011, et depuis cette année-là, l'affaire n'en finit plus. En 2012, le préjudice pour Apple avait été estimé à 1,05 milliard de dollars. Quelques années plus tard, Samsung accusait Apple de violation de brevets. La juge Lucy Koh avait alors réévalué le montant que Samsung devait à Apple à 548 millions de dollars.En 2016, l'affaire part devant la Cour suprême des États-Unis, qui demande à ce qu'une instance inférieure réexamine le véritable montant du préjudice.Apple affirme que Samsung n'aurait pas gagné autant de parts de marché si l'entreprise n'avait pas copié la technologie iPhone pour la développer sur les appareils fonctionnant sous Android.Dans un communiqué, la marque à la pomme explique :Tandis que l'entreprise fondée par Steve Jobs et Steve Wozniak a remercié le jury suite au verdict, Samsung a d'ores et déjà indiqué être prêt à payer, mais pas l'intégralité du montant demandé, indiquant que seuls trois brevets Apple ont fait l'objet d'un plagiat.Même si les recours s'amenuisent, Samsung peut encore faire appel de cette décision. L'affaire n'est donc peut-être pas terminée.