50 euros remboursés sur une sélection d’accessoires audio chez Bouygues

Une offre ouverte à tous

Des produits variés et intéressants

Modifié le 01/06/2018 à 15h36

C'est une bien jolie offre que nous propose aujourd'hui Bouygues avec cette opération permettant de se faire rembourser 50 euros sur l'achat d'un accessoire audio éligible à cette opération. Pour profiter de cette ristourne bienvenue, rien de bien compliqué. Il vous suffira d'acheter l'un des produits concernés par l'opération, en boutique ou en ligne, puis de remplir le document adéquat.Votre achat devra avoir été effectué entre le 28 mai et le 26 juin, et vous aurez jusqu'au 26 juillet pour effectuer votre demande. Ce qui est bon à savoir en revanche, c'est que vous n'avez pas besoin d'être client Bouygues pour bénéficier de cette offre.Contrairement à Orange qui proposait une réduction sur de nombreux produits connectés, Bouygues se concentre uniquement sur les accessoires audio. Ce sont donc des casques, enceintes audio et barre de son qui vous attendent. Vous pourrez par exemple trouver l'enceinte JBL Flip 3 noire à 49 euros au lieu de 99 euros, le casque JBL E45BT au même tarif, ou la barre de son Bluetooth Thomson SB100BT à 29 euros au lieu de 79 euros.La liste complète des produits concernés par cette opération pourra être trouvée sur le bulletin de participation à cette offre de remboursement, que vous pourrez trouver à cette adresse , mais il est important de préciser une chose. Certains produits, comme les Airpod d'Apple, ne sont pas disponibles sur la boutique en ligne, aussi, pour obtenir votre réduction de 50 euros, vous devrez effectuer votre achat en boutique.