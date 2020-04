LG : les prochains smartphones haut de gamme adopteront un design "goutte de pluie tombante"

© LG

« Contraire à la tendance » selon LG

Un renfort sur le haut de gamme

En clair, cela signifie que les différents capteurs de ce smartphone devant se placer sur le haut de gamme seront disposés par ordre décroissant de taille, dans un style minimaliste.L'appareil doit effectivement disposer de trois caméras. Dans son communiqué, LG précise que leur agencement est «», en référence à ce que l'on peut voir par exemple sur l'iPhone 11 Le constructeur résume : «».Concernant le reste du design, les deux côtés du téléphone seront biseautés de façon symétrique, une conception censée rendre le téléphone «». Le vice-président et chef du laboratoire de conception en communications mobiles chez LG, Cha Yong-Duk, a ajouté que cette conception s'appuierait «».LG n'a pas encore donné les informations techniques de son futur smartphone. Mais la marque a précédemment signalé qu'il s'agirait d'un modèle «», laissant penser qu'il doit s'agir d'un appareil haut de gamme conservant un prix plus abordable que chez la concurrence.Il y a quelques semaines, LG a déjà dévoilé un trio de nouveaux smartphones renforçant son offre « K » plutôt centrée sur l'entrée de gamme. Ce nouveau smartphone devant se dédier au secteur haut de gamme, il devrait plutôt se placer dans l'une des deux gammes G ou V du constructeur. Son nom sera connu au plus tard le 15 mai, date de son lancement officiel.