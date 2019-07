LG dévoile son nouveau haut de gamme, le G8S ThinQ, disponible dès juillet

Crédits : LG

Un smartphone de 6,21 pouces avec Snapdragon 855

Dans son communiqué, la marque sud-coréenne indique une sortie en juillet «». Mais alors queavait annoncé se défaire progressivement de ses activités smartphone en France , l'Hexagone fera-t-il partie des heureux élus à accueillir le G8S ThinQ ? Nous l'ignorons encore.Tout de verre et d'aluminium vêtu, leest un smartphone haut de gamme pourvu d'un écran P-OLED de 6,21 pouces (FHD+) à (très) large encoche.Il embarque un, 6 Go de RAM pour 64 ou 128 Go de stockage (extensible) et une batterie de 3 550 mAh rechargeable à 18 W. Le LG G8S se dote au dos d'un capteur d'empreintes digitales et dedont le capteur principal offre des prises de vues à 12 mégapixels (ƒ/1.8).