OnePlus 8, on connait (a priori) les prix européens de la gamme

Si certains ont déjà largement critiqué la hausse des prix de OnePlus ces derniers temps, voilà une information qui ne devrait pas les réconcilier avec la marque.Cela fait quelques années maintenant que OnePlus se distingue sur le marché des smartphones, en proposant des smartphones premium à un tarif très agressif . Toutefois les dernières générations d'appareils de la marque ont vu leurs prix augmenter, le modèle OnePlus 7T étant actuellement proposé à partir de 599 euros.Aussi, pour la future gamme OnePlus 8, il faut visiblement s'attendre à une nouvelle hausse de prix non négligeable d'après la grille tarifaire qui a fuité auprès revendeur tchèque Alza...Selon ce dernier, le OnePlus 8 (8 Go de RAM et 128 Go de stockage) sera ainsi proposé à environ 719, voire 729 euros, tandis que pour le OnePlus 8 Pro (8 Go de RAM et 128 Go de stockage), il faudrait débourser 919 euros !Néanmoins, selon d'autres rumeurs, OnePlus pourrait proposer ses OnePlus 8 à un tarif légèrement inférieur, certaines sources évoquant un tarif (en France) de 699 euros pour le OnePlus 8 «», et de 899 euros pour le OnePlus 8 Pro (« de base » également).À cela, il conviendra d'ajouter (pour ceux qui le souhaitent) le prix du socle de recharge sans fil , qui sera vendu séparément, et qui promet de recharger 50 % de batterie en seulement 30 minutes.Rappelons par ailleurs que le P.-D.G. de OnePlus a annoncé récemment que le modèle OnePlus 8 Pro premium serait proposé à moins de 1 000 euros (soit la version à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage). Certaines rumeurs évoquent ainsi un prix de 999 euros... À voir si tout cela se confirme le 14 avril prochain.