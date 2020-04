OnePlus 8 : le prochain smartphone de OnePlus sera (enfin) certifié IP68

Lire aussi :

Voilà quelques années maintenant que la marque chinoise OnePlus vient titiller le marché des smartphones, avec des terminaux toujours plus évolués (et toujours plus chers). Avec ses nouveaux OnePlus 8 présentés le 14 avril prochain , le groupe va pouvoir afficher fièrement des fonctionnalités inédites (pour ses produits).Ainsi, en plus d'une compatibilité avec la recharge sans-fil Warp Charge 30 Wireless , le prochain OnePlus 8 sera également étanche, disposant (a priori) de la certification IP68. Une première pour OnePlus, qui n'a jamais pu, par le passé, mettre en avant le côté «» de ses terminaux.Rappelons que les futurs OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro seront présentés officiellement le 14 avril prochain. Si on connait déjà tout (ou presque) de leur design et de leur fiche technique, on attend désormais de connaître les différents prix de lancement de cette nouvelle gamme. À votre avis ?