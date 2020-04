Les OnePlus 8 et 8 Pro ne passeront pas la barre des 1 000$ (source officielle)

Lire aussi :

C'est dans deux semaines que le groupe OnePlus lèvera le voile sur sa nouvelle gamme OnePlus 8 . Néanmoins, cela fait déjà quelques temps que l'on connait à peu près tout des futurs terminaux lancés par OnePlus.Toutefois, si on sait que ces derniers disposeront d'un nouvel écran poinçonné, d'un triple capteur photo et d'un module 5G (pour certains), il sera intéressant de découvrir le prix de ces nouveaux OnePlus 8.Selon Pete Lau, PDG de OnePlus, en ce qui concerne le modèle OnePlus 8 Pro le plus haut de gamme «». Reste à savoir maintenant à quel prix sera lancé ce nouveau OnePlus 8, sachant que l'actuel OnePlus 7T est proposé à partir de 599 euros.À votre avis ?