Royole revient à la charge avec son FlexPai 2, qui éviterait les écueils de son prédécesseur

Oublier les critiques (justifiées) contre le FlexPai

Un écran flexible plus fiable

L'an dernier, un constructeur alors méconnu, baptisé Royole, faisait sensation en sortant le premier smartphone pliable : le FlexPai . La marque chinoise prenait ainsi de vitesse les géants du marché, tels que Samsung ou Huawei.Et le succès parut d'abord au rendez-vous, avec une rupture de stock enregistrée dès les premières précommandes. Néanmoins, l'enthousiasme a rapidement laissé place à la désillusion. L'appareil présentait en effet de multiples dysfonctionnements, tant d'un point de vue hardware que software. En définitive, le FlexPai ressemblait davantage à un prototype, pourtant vendu à près de 1 400 euros (ce qui reste toutefois moins cher que le Samsung Galaxy Fold ou le Huawei Mate X).Mais Royole ne semble pas découragée par cette expérience. Au contraire, l'entreprise souhaite à présent transformer l'essai, en sortant prochainement une nouvelle version de son smartphone pliable : le FlexPai 2. Et elle affirme avoir apporté de nombreuses améliorations, pour gommer les défauts précédemment relevés.Ainsi, le FlexPai 2 est toujours doté d'un dispositif d'affichage de 7,8 pouces, capable de se replier sur lui-même. Mais il s'agit à présent d'un «». Le nouveau modèle de charnière est donc censé être beaucoup plus robuste et durer plus longtemps : il pourrait supporter plus de 200 000 pliages.Du côté des autres caractéristiques, on retrouve une puce Snapdragon 865, un stockage en UFS 3.0, une mémoire vive LPDDR5 et, surtout, une compatibilité 5G.Enfin, Royole a indiqué que son nouveau smartphone pliable devrait sortir au deuxième trimestre 2020. Mais la marque n'a pas donné d'éléments quant à son futur prix.