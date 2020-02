Escobar Inc. revient avec le Escobar Fold 2, son second smartphone pliable

Une fiche technique premium

Très probablement une arnaque

Source : PCMag

Vous vous rappelez sans doute de l'Escobar Fold 1 , le smartphone pliable à petit prix, lancé par le frère de Pablo Escobar à grand coup de campagne marketing douteuse ? Deux mois plus tard, le voici déjà de retour avec l'Escobar Fold 2.Alors que le premier modèle était commercialisé au prix de 349 dollars et rappelait le Royole FlexPai, son successeur est quant à lui vendu 399 dollars et ressemble beaucoup au Galaxy Fold de Samsung.Cet Escobar Fold 2 est annoncé comme ayant été designé aux États-Unis et assemblé à Hong Kong, à partir de composants fabriqués en Chine. Pour les spécifications, Escobar Inc. annonce un SoC Snapdragon 855 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage (ou 12/512 Go). C'est une batterie de 4 380 mAh qui serait en charge de l'autonomie.On retrouve aussi un écran principal AMOLED de 7,3 pouces ainsi qu'un écran secondaire de 6 pouces. L'appareil photo principal est composé de trois capteurs, accompagnés de deux modules frontaux pour les selfies. Le tout tournerait sous Android 10, la dernière mise à jour majeure du système d'exploitation mobile.En bref, l'Escobar Fold 2 répondrait d'un rapport qualité-prix tout simplement exceptionnel... Sans doute bien trop beau pour être vrai ! Aussi, ne vous précipitez pas pour acheter cet appareil, tout indique qu'il s'agit d'une arnaque organisée.D'après plusieurs rapports, les consommateurs qui ont commandé le premier Escobar Fold n'ont jamais reçu le produit promis. Certains d'entre eux se sont retrouvés avec un livre sur Roberto De Jesus Escobar Gaviria et un message leur promettant que les livraisons connaissaient du retard mais seraient honorées. Dans certains cas, Escobar Inc. propose même unvers l'Escobar Fold 2.Toujours est-il que, pour l'instant, le constat est le suivant : aucun acheteur n'a été livré et il semble dans tous les cas impossible de voir un tel appareil à ce prix.