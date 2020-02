Le constructeur de smartphones Essential ferme ses portes

Le constructeur n'a jamais réussi à s'imposer sur un marché saturé



Une marque abîmée par les accusations envers son fondateur



Un smartphone et puis s'en va. Presque trois ans après la sortie de son premier appareil , la start-up fondée par le co-fondateur d'Android Andy Rubin met la clé sous la porte. Cette fermeture reste surprenante car si Essential n'avait sorti aucun produit depuis l'échec commercial de son premier téléphone, l'entreprise semblait en plein travail.En octobre dernier, Essential avait brièvement présenté « Project Gem », le prototype d'un smartphone très original au format allongé plus proche de la télécommande que du téléphone. Un appareil très surprenant, trop peut-être pour convaincre les investisseurs de son potentiel.Malgré ce développement semble-t-il avancé, la marque «» et a pris la décision de cesser ses activités et de fermer ses bureaux de Palo Alto et de Bangalore en Inde.Le service Newton Mail va également fermer ses portes le 30 avril 2020. En 2018, Essential avait racheté la société CloudMagic, éditrice du service de courrier électronique, après avoir annoncé dans le même temps le licenciement d'un tiers de ses effectifs. Les 40 000 utilisateurs actifs du service vont devoir rapidement changer de crèmerie avant cette date, mais aucune solution de transfert n'a encore été annoncée.Essential paye également les déboires de son fondateur Andy Rubin. Le New York Times avait publié en octobre 2018 une enquête indiquant que le dirigeant avait eu des «» auprès d'une employée lorsqu'il était en poste chez Google. Une accusation toujours vivement démentie par l'intéressé mais qui n'a pas arrangé les affaires d'Essential, jusqu'à l'amener à la fermeture.