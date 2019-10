Andy Rubin dévoile un smartphone Essential tout en longueur

Du jamais vu

We've been working on a new device to reframe your perspective on mobile. It's now in early testing with our team outside the lab. Look forward to sharing more in the near future! #ProjectGEM pic.twitter.com/BnVy7yM2Kj — Essential (@essential) October 9, 2019

Un smartphone sans Android ?

New UI for radically different formfactor pic.twitter.com/Es8hFrTuxx — Andy Rubin (@Arubin) October 8, 2019

Andy Rubin, fondateur de la marque Essential et cofondateur d'Android, a dévoilé un bien étrange smartphone au format très allongé, bien plus encore que les derniers Sony Xperia et leur ratio 21:9 pensé pour le cinéma.Sur Twitter, le compte officiel d'Essential explique : «». Ce type de design est en tout cas inédit et on se demande bien quels avantages il peut apporter. Le mobile, prenant la forme d'une télécommande, semble être assez compact pour pouvoir être glissé dans une poche malgré son format vertical.L'écran semble poinçonné en haut à gauche, pour abriter un capteur photo frontal - c'est en tout cas ce qu'on imagine. À l'arrière, il semble qu'on se contente d'un unique module photo, à l'esthétique assez particulière. Le lecteur d'empreintes est également positionné au dos. L'appareil paraît particulièrement épais par rapport aux standards d'aujourd'hui, mais les couleurs sont magnifiques.De son côté, Andy Rubin évoque une nouvelle interface utilisateur. De ce qu'on comprend des premières images, le smartphone semble reposer sur un système de cartes, permettant de surveiller le statut de plusieurs applications en même temps. Si rien ne permet d'affirmer que le tout est basé sur Android, nous ne disposons pour l'heure d'aucun détails concernant ces appareils Essential. On constate en tout cas sur les photos que l'application de navigation par défaut ne semble pas être Google Maps.Si ce teasing d'Essential visait à piquer notre curiosité, c'est réussi. On ne comprend pas vraiment où le constructeur souhaite nous amener et quelle est la force d'une telle proposition pour le moment. Après l'échec du premier smartphone de la marque , on ne demande qu'à être surpris.