C’est confirmé : le Redmi K30 sera également disponible en 4G

Quel SoC pour le modèle 4G du Redmi K30 ?

Via : XDA Developers

Xiaomi a confirmé aujourd'hui via le réseau social chinois Weibo que le Redmi K30 sera bien disponible en 5G, mais aussi en 4G le 10 décembre prochain. Plusieurs zones de flou demeurent néanmoins.Xiaomi y va bon train concernant les détails sur son prochain smartphone Redmi. On a d'ailleurs aujourd'hui la confirmation que le Redmi K30 bénéficiera du nouveau capteur photo signé de Sony - le IMX 686 de 64 MP ƒ/1,7 et aux pixels de 1,6 µm.Mais si le modèle 5G de ce smartphone profitera à plein du Snapdragon 765G qui vient juste d'être annoncé , il paraît improbable que sa déclinaison 4G en tire lui aussi parti. En effet ce SoC disposant d'une puce 5G intégrée, cela reviendrait à brider ses capacités et — surtout — à demander aux consommateurs de payer pour une fonctionnalité dont ils n'ont pas l'usage.Néanmoins, toutes les puces aujourd'hui annoncées par Qualcomm intégreront d'une façon ou d'une autre la 5G. Il paraît donc raisonnable de penser que la déclinaison 4G du Redmi K30 disposera d'un Snapdragon 730G, que l'on retrouve déjà sur le Oppo Reno 2 ou le Xiaomi Mi Note 10 . En d'autres termes : la version 4G du Redmi K30 sera moins puissante que celle 5G-ready.