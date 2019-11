Xiaomi officialise le Redmi Note 8T : un smartphone avec 4 APN pour 199€

© Xiaomi

Quatre appareils photo pour 199€

© Xiaomi

Détail des différents APN du Redmi Note 8T. © Xiaomi

© Xiaomi

Un smartphone d'entrée de gamme endurant

© Xiaomi

© Xiaomi

Un segment de marché sur lequel il est définitivement très agressif, comme en témoigne l'excellence du Redmi Note 8 Pro Xiaomi muscle son jeu en photographie en cette fin d'année. Outre le Mi Note 10 qui s'avance pour marquer un vrai tournant dans l'histoire de la marque, ce Redmi Note 8T se paie le luxe d'un quadruple appareil photo malgré son étiquette tarifaire fixée à 199€.Au dos de ce smartphone de 6,3 pouces on retrouvera un capteur 48 mégapixels (ƒ/1,79, 1/2"), un module ultra grand-angle de 8 mégapixels, une lentille dédiée à la macrophotographie ainsi qu'une dernière pour la profondeur de champ.À l'avant du smartphone, Xiaomi a intégré dans une encoche en goutte d'eau un module 13 mégapixels (ƒ/2,0).Malgré son attirail photographique des plus impressionnants pour son prix, le reste de la fiche technique nous remet les pieds sur terre. Oui, nous sommes bien dans de l'entrée de gamme, comme en témoigne la présence d'un Snapdragon 665 (11 nm) aux machines.Un SoC peu puissant donc, qui se couple à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible) pour offrir — on l'imagine — des performances juste passables. Les mélomanes allergiques au sans-fil se réjouiront toutefois de la présence d'un port jack 3,5, quand les utilisateurs qui préfèrent un smartphone endurant à un modèle ultra performant se rassureront de la présence d'une batterie de 4 000 mAh (rechargeable à 18 W).Du côté de l'écran, le Redmi Note 8T embarquera bien entendu une dalle LCD de type IPS affichant une définition FHD+. Un capteur d'empreintes digitales est intégré au dos de l'appareil.