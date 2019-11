Xiaomi lance le Mi Note 10 : un flagship dédié à la photo à partir de 549€

© Xiaomi

Cinq capteurs photo au programme

Un smartphone techniquement en retrait ?

Le Xiaomi Mi Note 10 Pro en embuscade

Ce nouveau flagship se distingue de ses prédécesseurs par une emphase mise non pas sur les performances mais sur la photographie. Un créneau encore relativement sous-exploité chez le constructeur chinois.Xiaomi veut faire jurisprudence avec son Mi Note 10. Son nouveau smartphone est en effet le tout premier à se doter de cinq modules photo au dos, au sommet desquels se hisse le Samsung ISOCELL HMX de 108 mégapixels (ƒ/1,69, 1/1,33").Usant de la technique du pixel binning, celui-ci aura la charge de combiner 4 images de 27 mégapixels afin de créer un composite de 108 mégapixels.Pour l'accompagner, Xiaomi a intégré à son Mi Note 10 un téléobjectif 12 mégapixels (ƒ/2,0) équivalent à une focale de 50 mm ainsi qu'un second téléobjectif de 8 mégapixels (ƒ/2,0) équivalent cette fois à une focale de 94 mm et stabilisé. L'objectif ici étant de permettre un zoom optique 5x, hybride 10x et numérique 50x.Pour couronner le tout, on retrouvera au dos du Xiaomi Mi Note 10 un module ultra grand-angle de 20 mégapixels (ƒ/2,2) ainsi qu'un petit dernier de 2 mégapixels (ƒ/2,4) dédié à la macrophotographie.De façon assez inédite, Xiaomi a aussi intégré à son smartphone un duo de flash LED. L'un offrant une lumière dure quand l'autre se fera plus douce afin de ne pas dénaturer les couleurs lors de photos de nuit.Un attirail photo conséquent, qui a manifestement déjà fait ses preuves. DxO Mark a déjà passé le Xiaomi CC9 Pro à la moulinette et l'a hissé au sommet avec 121 points — un score identique au Huawei Mate 30 Pro.Si Xiaomi a définitivement mis le paquet sur la photo, le Mi Note 10 correspond-il aux canons actuels en termes de puissance ? Sur le papier en tout cas, le smartphone n'arriverait pas à la cheville d'un OnePlus 7T qui, bien que vendu le même prix, se dote d'un Snapdragon 855+.Ici, Xiaomi a opté pour un Snapdragon 730G : un SoC de milieu de gamme qui est en réalité une version améliorée du SD 730 que l'on retrouvait déjà sur le Xiaomi Mi 9T En outre, on ne trouvera en France qu'une unique version couplant 6 Go de mémoire vive à 128 Go de stockage interne en UFS 2.1. Une fois encore, d'autres smartphones sur la même tranche de prix font ici l'effort de proposer au moins 8 Go et une mémoire flash en UFS 3.0.Du reste, on peut toujours se réjouir de trouver dans ce grand smartphone de 6,47 pouces (écran AMOLED avec capteur d'empreintes intégré) une gigantesque batterie de 5 260 mAh rechargeable à 30 W. De quoi promettre une autonomie monstrueuse à ce smartphone qui arrivera chez nous le 18 novembre prochain au tarif unique de 549€.Vous trouvez le Mi Note 10 un peu faiblard techniquement ? N'ayez crainte : le Mi Note 10 Pro est fait pour vous. On ne peut désormais plus y échapper ; tous les smartphones se déclinent maintenant dans des versions Pro / Lite / SE / XL et j'en passe.Pour autant, Xiaomi n'a pas fait autre chose que de confirmer l'existence du smartphone aujourd'hui. On sait qu'il gonflera un peu le torse avec 8 Go de RAM pour 256 Go de stockage, mais il restera cantonné au Snapdragon 730G. Il ne faut donc pas s'attendre à un gain de performances drastique.Ce Mi Note 10 Pro se négociera pour 649€. Xiaomi promet une sortie "", sans plus de précision.