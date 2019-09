Un Galaxy Note plus abordable ? C’est ce que laisse penser cette nouvelle référence Samsung

Le Galaxy Note 10+. © Pierre Crochart pour Clubic

Samsung refait ses gammes pour l'avènement du pliable

Un Note plus abordable ? L'idée n'est pas nouvelle

Source : Sam Mobile

De quoi la référence « SM-N770F » est-elle le nom ? Pour, il pourrait s'agir d'un nouveau modèle de Galaxy Note que le constructeur sud-coréen s'apprête à mettre sur le marché.Déjà à l'origine de la découverte d' une référence de Galaxy Fold qui pourrait être plus abordable est parvenu à mettre la main sur un smartphone dont la référence ne correspond à aucun autre modèle de la marque.Depuis toujours, les smartphones Galaxy Note portent la référence « SM-N9XX », et la découverte d'un certain « SM-N770F » laisse entendre que Samsung aurait dans l'idée de décliner son Note dans une version. Pour rappel, le « Galaxy Fold abordable » que Sam Mobile croit avoir découvert arbore la référence « SM-F700F », alors que le Galaxy Fold classique écope de « SM-F900F ».Un certain schéma commence ainsi à se dessiner, même si, pour l'heure, seule une maigre information concernant le stockage intégré à l'appareil (128 Go) a pu être récupérée par le site spécialisé.Comme le remonte un lecteur de, ce n'est pas la première fois qu'un smartphone labellisé « SM-N7XX » est développé par Samsung. En 2014, un certain Galaxy Note 3 Neo portait la référence « SM-750F », et se révélait bien être un modèle plus abordable du Note 3.Si l'on ignore précisément ce qui pousse Samsung à déterrer une idée vieille de plus de cinq ans (le Note 3 Neo est sorti en février 2014), on peut assurément aller chercher du côté des excellents résultats que produit la marque sur le marché du milieu de gamme.À en croire le cabinet d'expertise IHS, le Galaxy A50 est le troisième smartphone le plus expédié en 2019 , derrière le Galaxy A10 d'entrée de gamme et l'iPhone XR.Aussi, dans l'hypothèse où Samsung souhaiterait porter le support du S-Pen sur la gamme Fold à l'avenir, le fait de rendre les Galaxy Note plus abordables aurait du sens. Rien qui ne vienne chagriner les utilisateurs qui ont toujours été intrigués par ce stylet, mais qui n'ont pas les moyens de mettre plus de 900€ dans leur smartphone.