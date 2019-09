Oppo tease (encore) un nouveau smartphone, équipé d’un écran 90 Hz

© Oppo

Un Oppo avec écran 90 Hz dès l'année prochaine ?

Le vice-président d'Oppo joue au texte à trous sur Weibo. © Weibo

L'écran 90 Hz du OnePlus 7 Pro serait exclusif à la marque. © Weibo

S'agirait-il du Oppo Reno 5G ?

Via : Tech Radar

L'industrie du smartphone prend une cadence presque inquiétante ces derniers mois. À l'instar d'un Realme qui adopte un rythme de sortie frénétique,aujourd'hui un nouveau smartphone doté d'un écran 90 Hz.Comme il est coutume de le faire dans l'Empire du Milieu, c'est, vice-président d'Oppo qui, sur Weibo (le réseau social chinois), s'amuse à publier un petit texte à trou pour encourager ses fans à dessiner le futur smartphone de la marque.On apprend par ce message que, et aura un écranpar rapport au traditionnel 60 Hz.faisant partie de la même famille que, on peut imaginer que le constructeur ira chiper à son cousin l'impressionnant écran de 90 Hz dont est doté le OnePlus 7 Pro Au sein d'un autre message posté sur Weibo, Shen explique pourtant que l'écran deest «» une. Il précise toutefois que c'est le cas pour «». On peut donc imaginer que cette technologie pourra être empruntée par les autres constructeurs de(Oppo, Vivo, OnePlus, etc.)Comme le rappelle Ausdroid, un smartphone labellisé comme «» a été repéré dans le répertoire de la TENAA, l'équivalent chinois de la FCC. Il serait pourvu du support des fréquences 5G donc, mais aussi d'un appareil photo au zoom 20x, d'une batterie de 3 939 mAh avec recharge SuperVOOC 50 W et...Tout porte donc à croire qu'il puisse s'agir du smartphone dont parle le vice-président d'Oppo dans ses messages, bien que la partie désignant l'écran 90 Hz comme une exclusivité OnePlus ne vienne brouiller les pistes.doit tenir une conférence la semaine prochaine à Shanghai. Peut-être le cas de ce mystérieux smartphone sera-t-il abordé sur scène, afin de couper court aux spéculations.