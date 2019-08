Les OnePlus 6T et 7 Pro désormais pris en charge par LineageOS

Support officiel des OnePlus 6T et 7 Pro par LineageOS 16

Source : AndroidPolice

Quant au OnePlus 7 Pro qui supporterait la 5G , selon le PDG de la firme chinoise, il devrait être lancé aux environs du 15 octobre prochain.Après des mois d'attentes,ajoute enfin le support officiel des OnePlus 6T et OnePlus 7 Pro , sortis respectivement le 6 novembre 2018 et le 21 mai 2019. De son côté, OnePlus a également déployé son, basé sur Android 9 Pie, pour les deux smartphones. Et ils bénéficieront, ensuite, de la mise à jour vers Android Q Mais pour ceux qui préféreraient une ROM personnalisée, les OnePlus 6T et 7 Pro rejoignent enfin leurs prédécesseurs, sous. Un travail que l'on doit aux développeurs LuK1337, PeterCxy et Tortel, auxquels il aura fallu du temps pouren façade.Les ROMs de LineageOS 16 pour le OnePlus 6T (nom de code Fajita) et le OnePlus 7 Pro (Guacamole) sont désormais disponibles sur le site Internet du système d'exploitation open Source.