Des premières images du OnePlus 7T Pro font surface en ligne

Une révision du hardware avant tout

Ici protégé par une coque, le design du OnePlus 7T Pro ne devrait guère différer de son prédécesseur. © Slashleaks

Et ici, « à quoi s'attendre » rime malheureusement avec « pas grand-chose ». Autrement dit : le design des futurs appareilsne devrait guère différer des deux modèles mis sur le marché en mai dernier.Ne jouons pas les surpris. La gamme « T » de OnePlus est avant tout destinée àdes smartphones de la marque entre deux générations majeures.À en croire ces premiers clichés attribués au OnePlus 7T Pro, le châssis de l'appareil devrait conserver son élégance. S'il est difficile d'en avoir le cœur net à cause de la coque censée garder secret le design définitif du téléphone, on remarque que la surface couverte par l'écran est identique au 7 Pro, et qu'il se dote toujours deSelon toutes vraisemblances, il ne faudra s'attendre qu'à une petite amélioration côté SoC. On imagine bien OnePlus se jeter sur le nouveau Snapdragon 855+, récemment intégré au Asus ROG Phone II