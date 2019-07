Le Honor 20 Pro arrivera finalement en France dans un petit mois

© Honor

Android Q bel et bien dans les tuyaux

Source : 01Net

Bonne nouvelle, leprofite de l'actuel relâchement des tensions entre le gouvernement Trump et Huawei pour refaire parler de lui. Le smartphone arrivera en Europe le 22 août prochain à un tarif de, a annoncé Honor. La marque explique avoir préféré être prudente. Une prudence qui aura contribué à décaler de plus d'un mois la commercialisation du Honor 20 Pro, initialement prévue début juillet.Dans les faits, et comme l'expliquent nos camarades de 01Net, un (gros) doute planait surtout quant à l'avenir d'sur les mobiles conçus par Huawei et sa filiale. Honor a très certainement préféré repousser le lancement de son nouveau flagship - le premier à être affiché à près de 600 euros - pour s'assurer qu'il recevrait bien Android et les services de Google lors de son entrée sur le marché. C'est désormais chose faite, le Honor 20 Pro sera lancé avec Android Pie (sous surcouche MagicUI) et profitera sous peu du sésame vers Android Q L'appareil se pare pour le reste d'une fiche technique aguicheuse, axée surarrières (un module principal de 48 Mpx ouvrant à f/1,4, un capteur ultra grand-angle, un zoom optique x3 et une lentille macro), mais aussi sur un SoC, une dalle LCD (et non OLED) de 6,26 pouces, un capteur d'empreintes (placé sur le flanc droit du smartphone) et une batterie de 4000 mAh. Cette dernière pourra être rechargée à 100 % en à peine une heure, avait indiqué Honor.