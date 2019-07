Le Huawei Mate 20 X 5G arrive ce mois-ci en Italie

© Huawei

Une copie 5G du Mate 20 X présenté en fin d'année dernière

Lancement prévu en Chine, en Europe et aux Émirats arabes unis

Sources : Neowin / VentureBeat

Lefait suite au Mate X . Annoncé en février dernier, lors de la conférence tenue parau MWC, l'appareil devait être le premier smartphone 5G de la compagnie. D'après VentureBeat, le Mate 20 X, que l'on attend donc dans les prochaines semaines, sera visiblement chargé de le remplacer.Dans les faits, le Mate 20 X 5G ne sera pas bien différent du Mate 20 X que Huawei présentait en fin d'année dernière . L'appareil reprend ainsi le gros de sa fiche technique, avec le même écran AMOLED massif de 7,2 pouces, les mêmes capteurs photo (un capteur principal de 40 MPx, un Zoom optique x2 de de 8 Mpx et un objectif grand-angle de 20 Mpx). Sans surprise, cette variante 5G du Mate 20 X intégrera aussi un SoCde chez HiSilicon (filiale de Huawei).Les principales différences s'observent toutefois en matière de modem, de mémoire vive et de stockage interne. Le Mate 20 X 5G est pour sa part équipé du modem Balong 5 000, annoncé par Huawei en début d'année, de(contre 6 Go et 128 Go sur le Mate 20 X « classique »). Le terminal arborera enfin un logo 5G à son dos et un nouveau coloris : Jade.Côté disponibilité, le Mate 20 X 5G est attenduen Chine, mais serait d'ores et déjà disponible aux Émirats arabes unis (depuis le 12 juillet explique Neowin en se basant sur les détails fournis par un revendeur local). En Europe, la situation est un peu plus floue.Si les dates de lancement ne sont pas officiellement connues pour le Vieux Continent, Amazon Italie propose le Mate 20 X 5G en précommande, pour un lancement attendu le 22 juillet. En Grande-Bretagne, certains opérateurs comme Vodafone ont simplement indiqué que le premier smartphone 5G de Huawei serait «» disponible. L'appareil reste pour l'heure uniquement accessible en précommande.La Suisse et Monaco ont également annoncé la disponibilité prochaine du terminal sur leur territoire. La France, quant à elle, semble en revanche un peu oubliée. Rappelons d'ailleurs que le Mate 20 X « classique » n'est pas disponible sous nos latitudes.