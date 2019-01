Huawei Mate 20 X : l'énorme phablette gaming n'est pas prévue en France

Une énorme batterie de 5000mAh

De discrètes rumeurs faisaient bien état d'un, mais son officialisation hier à Londres s'est finalement révélée plus surprenante que prévue. Avec son écran gigantesque de 7,2 pouces, lerenoue avec la mode un peu passée des phablettes, et cherche à faire du pied aux joueurs en quête d'un device aux mensurations généreuses.La fiche technique et le design de ce Mate 20 X reprennent à l'identique les spécificités du Mate 20 - à l'exception des 6 Go de mémoire vive qu'embarque le modèle gaming, et de l'écran OLED qui remplace le LCD.Et si la batterie de 4200mAh intégrée au Mate 20 Pro donne déjà dans la démonstration de force, celle de 5000mAh dont dispose le Mate 20 X enfonce le clou. Un accumulateur de même contenance que celui d'un iPad mini.Sur le point de l'autonomie,Huawei a également dévoilé quelques accessoires à destination de son Mate 20 X. Un stylet intelligent déjà, baptisé M-Pen, et un véritable gamepad qui viendra se greffer à l'appareil.Le constructeur chinois s'est même risqué à une comparaison un brin hors de propos avec la Nintendo Switch, arguant que son Mate 20 X disposait d'un meilleur écran (1080p sur 7,2 pouces contre 720p sur 6,2 pouces). On rappellera amicalement à Huawei que ce qui fait la force d'une console de jeu... ce sont ses jeux. Et même si le Play Store n'en manque pas, on est loin du parc d'exclusivités propre à la Switch. Parenthèse refermée.Du reste, Huawei promet une gestion de la température exemplaire sur ses Mate 20 X. Grâce à une chambre à vapeur garantissant une conductivité électrique optimale, le smartphone n'excèderait pas les 38,1°C après une heure de jeu intensive.Le Mate 20 X sera mis en vente par Huawei. D'après nos informations, malheureusement, l'appareil devrait faire l'impasse sur le marché français, et laisser le champ libre aux Razer Phone 2 ROG Phone et Xiaomi Black Shark 2 de se tirer dans les pattes. Du moins pour le moment.