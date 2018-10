Xiaomi : le Black Shark 2, dédié au gaming, prépare sa sortie internationale

Page d'accueil du site dédié au Black Shark 2 // Xiaomi

Un refresh dédié au marché international



Rendus du Black Shark 2 // Phone Arena

Remarqué par Gadgets 360, le nouveau site Internet de Xiaomi propose à ses visiteurs de renseigner leur adresse email afin de recevoir une notification de disponibilité duAlors qu'il n'a pas un an, le Black Shark des'apprête à recevoir une cure de jouvence. Un refresh hâtif, qui n'est pas irréfléchi pour la marque chinoise. En effet, le marché des smartphones dédiés au gaming est en plein boom, et le Black Shark a pour lui l'excellente réception critique dont il a fait l'objet. En revanche, le téléphone de Xiaomi n'est pour le moment pas sorti (de manière officielle) du territoire chinois, contrairement à son principal rival : leLa sortie internationale du Black Stark 2 sonne donc comme une entrée dans la course pour Xiaomi, qui se positionnerait alors en concurrent direct des Razer Phone 2 - dévoilé hier - et du ROG Phone d'Asus , dont la sortie ne devrait plus tarder.Mais au moment de dégainer ses arguments, il est fort probable que le Black Shark 2 jouisse d'un avantage compétitif certain : son prix.en Chine, le Black Shark s'est pourtant hissé au sommet des smartphones Android les plus performants lors des derniers benchmarks AnTuTu. Le Razer Phone 2, lui, s'affiche à 849€, là où le ROG Phone pourrait tutoyer le millier d'euros.