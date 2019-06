Samsung Galaxy A90 : un smartphone géant sous Snapdragon 855, mais à quel prix ?

Le Samsung Galaxy A80. © Samsung

In order to somehow make amends, I bring you the key specs of these devices 😜



- SM-A908: SD855, 6.7-inch screen with in-display FPS, 48+8+5 rear camera, 5G support.

- SM-A905: SD855, 6.7-inch screen with in-display FPS, 48+12+5 rear camera with exclusive Tilt OIS tech!



Cheers! pic.twitter.com/uqfFTnfoIQ — Steve H.McFly (@OnLeaks) 25 juin 2019

Source : Android Authority

Reconnu pour son haut de gamme, on ne peut pas vraiment dire queait brillé ces dernières années sur ses autres segments de marché. Pourtant, à jeter un premier œil sur ce qui pourrait bien devenir le, on en vient à penser que le géant sud-coréen a des comptes à régler avec ses plus féroces concurrents chinois.Sur Twitter, Steve H.McFly, surtout connu sous son alias OnLeaks, révèle quelques détails préliminaires sur les smartphones dits « SM-A905 » et « SM-A908 ».Selon lui,. Ce dernier point signifie donc que l'écran sera de type OLED, les capteurs intégrés étant incompatibles avec les dalles LCD.Le smartphone et sa déclinaison 5G, référencée SM-908, profiteraient en outre duet d'un trio d'appareils photo à l'arrière, lequel se fait légèrement mieux défini sur le modèle 4G avec 48+12+5 mégapixels et un objectif stabilisé.Concernant la tarification de ce nouveau modèle, les cartes sont encore brouillées. Pour rappel, le Galaxy A80 avait été lancé à 649 € et n'embarquait qu'un Snapdragon 730. Il n'est donc pas déraisonnable de penser que ce A90 et son SD855 fera grimper les enchères.Car comme le rappelle très justement Android Authority, Samsung a dans son catalogue un certain Galaxy S10e , vendu 749 € et doté (lui aussi) d'un SoC de dernière génération (le Exynos 9820, en l'occurrence).