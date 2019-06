OnePlus, OPPO, Huawei : quelle technologie de recharge est la plus rapide ?

Crédits : Pierre Crochart pour Clubic

Des technologies allant de 20 à 40 W

Huawei sort vainqueur, mais pas sans sacrifice

Autonomie offerte par les quatre smartphones en 30 minutes de charge. Crédits : XDA Developers

Une rapidité qui n'est pas sans conséquence sur la durée de vie de la batterie

La batterie du P30 Pro gagne environ 13 °C pendant la recharge, contre 2 °C seulement pour le Reno 10x Zoom. Crédits : XDA Developers

Source : XDA Developers

Poussées respectivement paret, ces différentes technologies tirent parti non seulement du voltage et de l'ampérage des adaptateurs secteurs, mais aussi de la puce qui alimente les smartphones.Sur le papier, c'estqui est censé remporter la manche. Inaugurée sur le Mate 20 Pro, la SuperCharge 2.0 profite d'un adaptateur secteur 40 W permettant aux smartphones compatibles deLe OnePlus 7 Pro supporte quant à lui la Warp Charge à 30 W, quand le Reno 10x Zoom d'OPPO se « contente » d'une charge à 20 W. Le Pixel 3 ferme la marche avec une compatibilité jusqu'à 18 W seulement.Sur toute la batterie (*wink wink*) de tests qu'a fait subir le vidéaste de XDA Developers aux smartphones,. Le flagship ne se recharge pas seulement vite (58 minutes pour une charge complète), c'est également celui qui offre le meilleur rapport charge/autonomie.Avec une recharge de 15 minutes seulement, le P30 Pro est capable d'offriret jusqu'au double en 30 minutes seulement. Le smartphone de OPPO offre 14 heures d'autonomie pour 30 minutes de charge, le OP7 Pro entre 8 et 10 heures, et le Google Pixel 3 fait figure de mauvais élève avec seulement cinq heures d'autonomie en 30 minutes.Aussi impressionnants soient ces résultats,. Daniel Marchena a aussi mesuré la température de chaque smartphone pendant la charge et, clairement, le P30 Pro fait grimper la température de façon prononcée lorsqu'il est branché.La SuperCharge 2.0 de Huawei, contre à peine 2 °C pour la solution de OPPO. De plus, le smartphone de Huawei est resté chaud bien plus longtemps que ses concurrents. Des éléments à prendre en compte, la chaleur étant l'un des facteurs les plus nocifs pour la durabilité d'un composant électronique.