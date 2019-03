Xiaomi devrait annoncer le Black Shark 2 lors d’un événement le 18 mars

Crédits : Xiaomi

Le Black Shark 2 sera annoncé le 18 mars



Un événement duquel l'entreprise ne dit pas grand-chose, si ce n'est qu'il sera l'occasion pour elle de «» sous sa bannièreHistoire de ruiner tout concept de suspens, la firme a mis en ligne un petit postersur sa page Weibo. Poster qui mentionne clairement le nomadossé à la date du 18 mars prochain.Ainsi, alors même que son plus féroce concurrent sur le segment des mobiles Gaming, Razer, semble baisser les bras , Xiaomi rempile et prépare une version revue et corrigée de son excellent Black Shark D'après les informations préliminaires ayant fuité à son sujet, le Black Shark 2 serait pourvu d'un. Des images du futurs mobile Gaming circulent déjà sur la toile.Selon toute vraisemblance, le smartphone devrait d'abord être lancé en Chine avant de faire son chemin vers le Vieux Continent.