Voici la première photo, présumée, du Xiaomi Black Shark 2

Rien de (vraiment) nouveau sous le soleil...

Récemment, la firme assurait ainsi qu'un Black Shark 2 était bien en cours de développement. Des dires confirmés, semble-t-il, par cette photo présumée du terminal.Si ce cliché est authentique, ce qui n'est pas garanti, la nouvelle mouture du smartphone pour joueurs de Xiaomi ne change pas vraiment la donne par rapport au premier modèle de Black Shark. On retrouve le même design taillé à coups de serpe et le même liseré vert tracé à l'arrière de l'appareil.En l'état, et comme l'indique Phandroid , seuls les capteurs photos semblent avoir été déplacés par Xiaomi. Sur la photo partagée sur Twitter par Xiaomishka, un des deux modules a par ailleurs l'air plus gros que son collègue, ce qui pourrait éventuellement pointer vers l'adoption d'un capteur grand angle. Une assertion qu'il faut évidemment prendre avec des pincettes.Aucune information, n'a pour l'heure fuité quant à la fiche technique de l'appareil, mais il faudra tabler sur un Snapdragon 855 et 6 à 8 Go de mémoire vive. Xiaomi pourrait enfin renchérir en proposant une version peaufinée de sa« Shark Space », qui permettait de libérer la RAM et de bloquer les notifications afin d'assurer à l'utilisateur une expérience plus fluide en jeu.