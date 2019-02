L'Essential Phone 2 troquerait l’encoche pour une caméra sous l'écran

L'Essential Phone 2 : un smartphone entièrement borderless, qui intègre tout sous son écran ?

Essential assure « travailler dur » sur un nouveau produit mobile

Selon les informations compilées par SlashGear, plusieurs versions de ce potentielseraient à l'étude : certaines pourvues d'une dalle LCD, d'autres d'un écran OLED. Il serait toutefois surprenant qu'Essential fasse l'impasse sur les avantages propres à la technologie OLED pour concrétiser ses projets avant-gardistes, note le média.Comme on planque la poussière sous le tapis, Essential prévoirait de cacher, sous la dalle de son prochain appareil, l'ensemble des éléments dont les constructeurs de smartphones ne savent pas toujours quoi faire. Cela serait valable pour, mais pas seulement.De manière un peu plus attendue en 2019, le mobile profiterait également d'undisposé sous l'écran et plus précisément sur le bas de la dalle, au niveau des touches de navigation d'Android. Notons par ailleurs que les brevets trouvés par SlashGear laissent entendre qu'Essential choisirait de réintégrer une sortie Jack 3,5 mm au terminal. Une bonne nouvelle quand on sait que l'ancien modèle devait passer par un (coûteux) module DAC , vendu séparément et sur le tard, pour profiter d'une prise casque.Reste désormais à savoir si Essential a les reins suffisamment solides pour se lancer dansaprès le semi-échec du PH-1. Plusieurs éléments laissent à croire qu'en dépit de ses récentes difficultés financières, la firme serait prête à tenter l'expérience. SlashGear évoque ainsi qu'un PH-2 a récemment fait parler de lui dans les documents de support publiés par un opérateur américain.Fin décembre, Essential assurait en outre «». En l'état, il serait très surprenant qu'il s'agisse d'autre chose que d'un smartphone. Réponse définitive dans les prochains mois.