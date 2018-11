Essential sort un DAC prise jack à 149 $

Un DAC délivrant un son haute résolution

Un accessoire cher et propriétaire

Essential bouge encore. Le constructeur créé par Andy Rubin, le "père d'Android", n'est actuellement pas dans une forme étincelante. L'entreprise a récemment licencié 30% de ses effectifs et le successeur de l'semble pour le moins compromis.Surprise, la société présente un nouvel accessoire pour son seul et unique smartphone. Le constructeur dévoile un, compatible prise jack qui se raccorde magnétiquement sur le téléphone appelé par Essential l'Le constructeur vante les mérites de son accessoire en le décrivant «» selon Engadget . Le module est réalisé entièrement à la main en titane et le DAC permet de délivrer un son audio haute résolution 24bit/96 kHz, ce qui sera très apprécié par les possesseurs de casques Hi-Fi et de musique Lossless.L'Audio Adapter HD est un nouveau module complémentaire du smartphone Essential. La marque avait à la sortie de son appareil mis en avant son connecteur magnétique qui permet d'ajouter des accessoires et de développer plusieurs parties de l'Essential Phone, comme l'appareil photo. Mais l'échec commercial du téléphone avait mis un coup d'arrêt à ces initiatives.On peut aussi se poser la question du prix : 149$, soit un tiers du prix du téléphone Essential. Sans présager de la qualité du DAC et de la qualitédélivrée, le prix ainsi que sa compatibilité inexistante avec les autres constructeurs de smartphone, pourrait rebuter les possesseurs de l'Essential, déjà vieux de 2 ans et dont aucun successeur ne semble être sur les rails.