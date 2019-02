Sony prépare un smartphone sans encoche au format 21:9

Crédits : WinFuture

Sony Xperia XA3 : un smartphone moyenne gamme au format cinémascope



Ce prétendudont WinFuture a obtenu les rendus serait en outre doté d'un écran au format inédit de 21:9 ; aussi appelé leLes lassés de la guerre des constructeurs en matière d'encoche, d'écran percé et autre glissières seront heureux d'apprendre que tous ne cèdent pas à savoir qui aura le plus petit trou.propose ici un smartphone des plus classiques, doté d'une bonne vieille bordure supérieure, mais qui parvient tout de même à proposer une belle surface d'affichage.C'est notamment dû au format très particulier adopté par le Japonais avec son smartphone. Alors que l'écrasante majorité des smartphones actuels disposent d'un format 19,5:9, Sony irait plus loin avec 21:9. Concrètement, cela donnerait lieu à un smartphone plus allongé et plus fin ; idéal nous dit-on pour les amateurs de films.Sony devrait par ailleurs être en mesure de conserver son smartphone dans des proportions acceptables, puisque le XA3 disposerait d'unL'arrière du téléphone affiche des couleurs mates du plus bel effet, et laisse apercevoir le duo d'appareils photo 23+8 mégapixels (non confirmé). L'appareil se recharge par USB-C, dont on trouve le port logé entre deux grilles de haut-parleurs sur la tranche inférieure. Le capteur d'empreintes digitales est quant à lui supposément disposé sur la tranche latérale, pile entre les boutons d'allumage et de volume.Sous le capot enfin, le Sony Xperia XA3 dispose de toutes les caractéristiques du smartphone moyenne gamme : Snapdragon 660, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage interne et batterie de 3500mAh. Selon WinFuture, Sony dévoilera officiellement ce nouvel appareil aux côtés du Xperia XZ4 lors du MWC à la fin du mois.