TCL aussi va faire un smartphone pliable, avec deux plis parce que... c'est possible

Un pli à l'endroit, un pli à l'envers

S'il s'agit bien d'un smartphone, l'appareil devrait fournir un confort digne d'une tablette © Tyler Lizenby/CNET

Pas de quoi se plier en quatre

L'appareil aurait-il déjà un pli d'avance sur le Mate X de Huawei et le Galaxy Fold de Samsung , qui ne sont même pas encore en vente ?Le caractère remarquable de cet appareil, rapporte, résiderait dans la direction de ses plis. Sur les smartphones pliables présentés jusqu'à aujourd'hui, les deux panneaux se referment généralement sur l'écran. Une fois ces deux parties rabattues, l'écran principal dispose ainsi d'une protection supplémentaire. Et lorsque l'appareil s'ouvre, il adopte un format « livre » facilitant la lecture de contenu.Or, sur ce prototype,précise que la seconde charnière se plie du côté opposé à l'écran, donnant à l'appareil la forme d'un Z. S'il devrait être au moins possible de replier légèrement ce panneau vers l'écran (photo ci-dessous) pour donner à l'appareil un format livre, le repli des deux panneaux extérieurs vers l'écran ne sera à priori pas envisageable.La question de la sécurité de cet écran de 10 pouces est posée,rappelant que les protections pour les smartphones pliables ne sont pas nombreuses (Samsung, dont la première version du Galaxy Fold a fait craindre des fragilités , proposera par exemple une coque pour plus de 100 euros). Le site s'interroge : «».L'appareil, qui n'a pas de nom, ni de prix, ni de date de lancement, emballe davantage par la taille de sa dalle. Avec 10 pouces pliables en trois fois, c'est l'équivalent d'une tablette que l'on pourrait avoir en poche, présentant des avantages pour la lecture de vidéos, pour le jeu et pour le multitâches.Avec TCL, le secteur des smartphones pliables semble être en pleine ébullition. L'appareil illustre l'effervescence d'un segment où l'on a déjà aperçu, pêle-mêle, le smartphone-montre de Nubia le clapet du Motorola RAZR et celui du prototype de Sharp