Nubia Alpha : son appareil pliable attendu pour le MWC

Le mois de février 2019 sera définitivement placé sous le signe des Samsung présentera le sien le 20 février aux côtés du son Galaxy S10, Huawei profitera du(MWC), à Barcelone, pour dévoiler son modèle 5G et flexible , quand Oppo devrait lui aussi se joindre à la fête lors du salon ibérique. Et voilà maintenant qu'un certain, filiale de ZTE, s'ajoute à cette liste.Le fabricant chinois s'est fendu d'un message sur le réseau social Weibo , dans lequel apparaît une imagequi en dit long sur ses intentions à court terme : «», ou, littéralement, «», accompagnée des dates du. Il n'y a donc plus de place au doute : la firme de l'Empire du Milieu exhiberaau cours de l'événement.À savoir maintenant quel type deNubia montrera. Si l'on se réfère à ses anciens projets révélés çà et là lors de salons, il y a fort à parier que le, un appareil à mi-chemin entre un smartphone et une montre connectée, soit l'heureux élu. Le dispositif avait fait l'objet d'une démonstration lors de l'IFA 2018, en septembre dernier , à Berlin, et s'équipait d'un écran OLED flexible enroulable autour du poignet.Si les doutes subsistent encore quant à la nature du projet Nubia présenté incessamment sous peu, tout porte à croire que l'Alpha est placé au cœur des projets de la marque. Pour en avoir le cœur net, il n'y a plus qu'à patienter jusqu'au MWC, où l'heure de vérité sonnera.