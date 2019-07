MediaTek annonce les Helio G90 et G90 T, ses nouveaux SoC destinés aux joueurs

© MediaTek

Un SoC gravé en 12 nm

L'intelligence artificielle au service du jeu

Conçus exclusivement pour les smartphones gaming, lesets'attaquent frontalement aux Kirin 980 de HiSilicon et Snapdragon 855 de Qualcomm.accuse d'emblée un certain retard face à la concurrence. Gravée en 12 nm, sa puce ne saurait être aussi puissante ni même aussi économe en énergie que ses rivales. Qu'à cela ne tienne, elle devrait malgré tout permettre aux smartphones en étant équipée de disposer de suffisamment de puissance pour s'adonner à de longues sessions de jeu vidéo.Le SoC embarque une combinaison de huit cœurs Cortex-A55 et Cortex-A76, lesquels atteignent la cadence maximum de 2,05 GHz. On y retrouve également le GPU Mali-G76 et un modem LTE de catégorie 12 avec antenne 4x4 MIMO.La puce est capable de soutenir jusqu'à 10 Go de RAM LPDDR4x et supporte un unique capteur photo arrière jusqu'à 64 mégapixels, ou un duo d'APN de 16 + 24 mégapixels.Plus encore que ses caractéristiques techniques, MediaTek compte sur sa technologie baptiséepour séduire.Un package de modules qui, grâce à l'IA, est par exemple capable de combiner les bandes 2,4 GHz et 5 GHz du Wi-Fi pour améliorer les performances en jeu (réduction de la latence de 22 %, selon la marque). On retrouve aussi dans le panier garni de l'HyperEngine un temps de réponse tactile réduit, ainsi que le support du HDR10 pour des contenus vidéos plus vrai que nature.. Moins puissant, le Helio G90 n'a pas encore livré les détails de sa fiche technique. Pour l'heure, on ignore encore quels smartphones seront dotés de ces nouveaux SoC.