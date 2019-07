Prendre de bonnes photos de feu d'artifice avec son smartphone, ce n'est pas si compliqué !

De l'importance des accessoires

N'oubliez pas de jongler entre les différents modes caméra !

Ne pas se limiter aux seules applications pré-installées

Source : Cnet US

Au fil des ans, lessont devenus desassez remarquables, suffisamment perfectionnés pour fournir, à l'aide de minuscules capteurs, des photos de haute volée. Si les appareils photo hybrides ou reflex restent encore inévitables pour capturer des clichés sans compromis en termes de rendu, les smartphones ont l'avantage indéniable d'être. Ils constituent aussi despour prendre de belles photos sans investir plusieurs centaines, voire milliers, d'euros dans un appareil dédié.Mais en dépit de ces qualités, et des progrès réalisés ces deux dernières années parou encore, nos fidèles smartphones ne sont pas toujours des bêtes de course lorsqu'il s'agit de prendre des clichés de nuit...en cas de. Et pour cause, l'écart entre la noirceur de la nuit et l'éclat de ces volutes pyrotechniques peut poser problème à leurs capteurs.Prendre des photos de feux d'artifice avec un simple smartphone est toutefois possible... à condition d'être un peu plus préparé (et équipé) que le touriste assistant à l'improviste à l'événement. L'idéal est donc de passer par la case repérage afin d'pour prendre ses photos : il doit être un peu à l'écart de la foule qui ne manquera pas de se masser, ne pas être trop pollué par l'éclairage public (qui compromettra vos photos) ou envahi par la végétation, et doit idéalement vous permettre de poser un trépied. Car oui, se prémunir d'un minimum d'équipement sera un (gros) plus pour prendre la photo parfaite.et(surtout pour les anciens smartphones qui ne comprennent qu'un seul capteur photo) pourront en effet devenir des atouts de taille. Et bonne nouvelle, il n'est clairement pas nécessaire de se ruiner. Sur, les trépieds premiers prix débutent dès 15 à 20 euros, les déclencheurs peuvent se trouver à moins de 10 euros, tandis que les lentilles pour smartphone se négocient souvent entre 15 et 30 euros en fonction des modèles. Des packs regroupant différentes lentilles et un trépied existent par ailleurs à des prix inférieurs, là aussi, à 30 euros.Notez qu'il est également possible de déclencher ses photos à l'aide des. Dans un environnement silencieux, les assistants personnels peuvent aussi être une solution, tout comme l'Apple Watch pour les détenteurs d'iPhone.: ne pas hésiter à passer d'un mode à l'autre une fois l'application photo lancée. Les derniers(iPhone XS, XR, Samsung Galaxy S10 et Note 9, Huawei P30 Pro, OnePlus 7 Pro) regorgent bien souvent de «» que l'on n'utilise que rarement.Utiliser le modepeut par exemple permettre d'enregistrer une vidéo amusante pour Instagram . Plus intéressant peut-être, les récents Google Pixel 3 et Huawei P30 Pro disposent d'un. Il sera idéal dans le contexte d'un feu d'artifice, mais attention... ces modes requièrent tout de même un minimum de lumière pour fonctionner correctement. Le mode panorama présent sur la quasi totalité des smartphones permet aussi de prendre des photos intéressantes à l'horizontale, certes, mais aussi à la verticale. Pratique pour capturer un feu d'artifice dans son entièreté, de la pelouse jusqu'au ciel étoilé.Enfin, n'oubliez pas que votre smartphone peut prendre desen maintenant la commande de déclenchement enfoncée. Dans la même veine, passer d'un objectif à l'autre pour, ou opter pour le zoom optique (ou hybride) de son smartphone, est un réflexe à prendre ; surtout sur les derniers modèles à la mode.D'un point de vue plus logiciel, rappelons que les Stores d' Apple et de Google abondent d'applications photo développées par des éditeurs tiers. Elles permettent parfois de trouver desPar exemple,permet sur iOS (et contre 2,29 euros) d'obtenir un effet «» très réussi. Sur Android,propose d'en faire autant, mais cette fois pour 2,99 euros.Pensez aussi à. En la matière, Instagram et ses filtres ne sont pas la seule option... loin de là. Nous vous suggérons notamment le très efficace Adobe Lightroom ou encore l'application(gratuits sur iOS et Android). Ces outils vous permettront le cas échéant de rectifier le tir sur des photos justes moyennes, ou de sublimer des clichés déjà réussis à l'origine.