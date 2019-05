Le Samsung Galaxy Fold pourrait être commercialisé dès juillet

© Samsung

Samsung temporise jusqu'à l'été

Pré-commandes annulées

Source : Techradar

Comme l'a rapporté l'agence de presse Yonhap, le représentant dea déclaré : «».Leest l'un desles plus intrigants de 2019. Ce téléphone existe depuis dix ans et a été utilisé dans plus de 1 000 prototypes différents. Lesemble être un moyen naturel d'ouvrir le combiné, et il est certainement plus facile à comprendre que le, dont l'écran est disposé à l'extérieur de son appareil lorsqu'il est plié.Avec le Mate X de Huawei (pliable lui aussi, mais à l'avenir incertain suite aux sanctions strictes imposées par les États-Unis à la société chinoise),a décidé de prendre un peu plus de temps pour s'assurer que les problèmes de durabilité du Galaxy Fold soient tous résolus.Initialement prévue pour le 26 avril, la sortie du Galaxy Fold a été suspendue à la suite de problèmes liés à l'écran, et rencontrés dès le début de la phase de révision. À l'époque, des dommages d'affichage causés par le retrait d'une couche de protection avait été détectés par la société.Dans l'intervalle, les précommandes du Samsung Galaxy Fold aux États-Unis seront annulées le 31 mai, à moins que les clients n'autorisent expressément le maintien de leur commande active. Best Buy, un détaillant américain de produits électroniques grand public, avait annulé une réservation d'achat pour le Galaxy Fold, affirmant que «». Selon l'agence de presse coréenne Yonhap , des milliers d'américains auraient d'ores et déjà pré-réservé le prochain smartphone pliable du géant coréen.Dans l'attente, Samsung a également déclaré que la société «» et qu'elle «»., donc.