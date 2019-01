Samsung fabrique des puces mémoire eUFS de 1 To pour ses smartphones

Bientôt 1 To de mémoire dans nos smartphones !

Il y a quelques années encore, disposer d'un smartphone doté de 16, voire 32 Go de mémoire interne était un luxe. Aujourd'hui, la plupart des flagships sont proposés avec au moins 128 Go de stockage, avec bien souvent la possibilité de grimper jusqu'à 512 Go (sans parler de la compatibilité microSD). Dans un futur proche,annonce que l'on pourra acquérir des smartphones dotés dede mémoire.Le géant coréen a en effet confirmé la production de. Une puce d'un gabarit strictement identique à l'actuelle version 512 Go, mise au point en combinantde mémoire flash V-Nand 512 Gb, et qui équipera donc très bientôt nos futurs smartphones.Reste à savoir maintenant si le futur Samsung Galaxy S10 , dont la présentation est calée au 20 février prochain, sera le premier smartphone à être équipé de cette nouvelle mémoire flash.