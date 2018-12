Apple : Touch ID pourrait bientôt revenir sur iPhone

Touch ID bientôt de retour chez Apple ?

Plus sûr, plus pratique

Source : Patentlyapple

Avec son iPhone X , lancé en fin d'année 2017,tirait un trait sur la technologie Touch ID, permettant de déverrouiller son iPhone grâce à son empreinte digitale. Le géant américain faisait alors le choix de proposer uniquement la technologie de reconnaissance faciale Face ID, à utiliser de concert avec un code de déverrouillage. Une technologie réemployée depuis sur les nouveaux iPhone, mais aussi sur iPad.Ainsi, alors que l'on pensait queappartenait désormais au passé, voilà que la technologie signe son retour, viadéposé par la firme américaine il y a quelques mois. Selon ce dernier, la marque américaine aurait mis au point un tout nouveau système de déverrouillage, qui s'appuie sur une double authentification biométrique.Celle-ci utiliserait en effet l'actuel Face ID des iPhone X , mais aussi ce cher Touch ID, lancé avec l'iPhone 5S.Selon le brevet en question, cette double authentification biométrique serait notamment vouée àlors des paiements, mais apporterait également un plus « pratique », lors d'un problème avec la reconnaissance faciale. Sur Android, les smartphones dotés de lasont légion et permettent de profiter d'un confort accru, puisque lorsque l'une des deux technologies vacille, l'autre prend aussitôt le relais.Évidemment, malgré ce dépôt de brevet bien réel,dans un avenir plus ou moins proche. On peut toutefois imaginer qu'Apple lance, à terme, un smartphone doté de Face ID et d'un Touch ID nouvelle génération, placé sous l'écran, comme sur les OnePlus 6T et Huawei Mate 20 Pro