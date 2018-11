Apple reconnaît des défauts de fabrication sur des iPhone X et des MacBook Pro

Des symptômes révélateurs

Apple continue d'accumuler les bugs : après son Apple Watch 4 , l'affaire du #BeautyGate liée à l'iPhone XS ou celle du #ChargeGate observée sur l'XS et l'XS Max, ce sont deux anciens produits de sa gamme qui seraient sujets à des problèmes pour le moins gênants. L'iPhone X dans un premier temps, dont la commercialisation a récemment pris fin, pourrait rencontrer des problèmes tactiles, peut-on lire sur la page support de l'entreprise.Les raisons de cette anomalie ?, précise le groupe, énumérant au passage les potentiels symptômes :. La multinationale a annoncé qu'elle prendra en charge à ses frais l'ensemble des réparations nécessaires.Les MacBook Pro 13 pouces (sans Touch Bar), commercialisés entre juin 2017 et juin 2018, sont les autres produits concernés. En cause :, apprend-on sur une autre page support de la firme de Cupertino, qui vous liste d'ailleurs les conditions d'éligibilité et les différentes procédures à respecter.Tout comme l'anomalie de l'iPhone X, celle du MacBook Pro 13 pouces ne vous coûtera aucune somme d'argent. Ces programmes de réparation interviennent après celui de la batterie, dont le coût de remplacement avait été abaissé par Apple suite au scandale des batteries défectueuses survenues avec la mise jour iOS 11. Un programme qui, rappelons-le, se clôt le 31 décembre