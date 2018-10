iPhone XS et XS Max : Apple toujours muet sur les problèmes de charge

Apple iPhone Xs et Xs Max

Un problème ipactant des milliers d'utilisateurs

Apple garde le silence

: vous avez peut-être vu défiler ce hashtag de nombreuses fois ce weekend sur les réseaux sociaux, accompagné de message d'utilisateurs mécontents ? C'est normal, et peut être que vous aussi, si vous êtes l'« heureux » propriétaire d'un iPhone XS ou XS Max, allez être légèrement mécontent si vous vous apercevez que votre smartphone d'une valeur de 1 500 € ne prend pas correctement la charge.C'est une bien mauvaise publicité que s'offre Apple. Le problème de charge des deux modèles, sortis il y a peu, a déjà fait le tour d'internet et a été relayé par d'influents YouTubers tels qu'Unbox Therapy, dont vous pouvez visionner la vidéo ci-dessous.Le problème avec ces iPhones ne semble pas impacter la recharge sans fil qui, elle, s'effectue correctement. C'est lors du branchement du chargeur et quand le portable est en veille à ce moment-là que la charge ne parvient pas à s'activer.À l'heure où l'on écrit ces lignes, Apple n'a pas encore communiqué sur ce bug et son origine. Il est fort probable qu'il puisse s'agir d'un problème de logiciel lié à la sortie d', ce qui serait un scénario idéal pour Apple qui pourrait rapidement apporter un correctif.Cependant,, d'autant plus que ce bug n'a pas été rapporté sur l'iPhone X, qui lui aussi tourne sur iOS 12. Et s'il s'agissait plutôt d'un problème de hardware ?