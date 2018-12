Cap ou pas cap : vivre un an sans smartphone, en échange de 100 000 dollars ?

Un seul gagnant possible

Interdit de toucher un quelconque smartphone ou tablette

, filiale du groupe Coca-Cola, est une marque de boisson vitaminée à l'eau de source. Quel rapport avec l'utilisation croissante des smartphones ? Aucun. Jusqu'à l'apparition d'un jeu concours sur les réseaux sociaux de l'entreprise.Partant du principe qu'une personne sur 2 déclare ne pas pouvoir vivre sans son smartphone, la société a décidé de lancer un défi à ses followers :. Et pour les encourager à réaliser un tel effort, l'enjeu est de taille : remporter(environ 89 000 euros). Mais ne jetez pas tout de suite votre smartphone, ce n'est pas si simple.En réalité,pourrait avoir la chance de toucher le gros lot. Il sera sélectionné via un concours sur les réseaux sociaux. Les participants sont en effet invités à expliquer ce qu'ils feraient pendant un an sans leur téléphone, avec un message comprenant les hashtags #nophoneforayear et #contest sur Twitter ou Instagram, et ce, avant le 8 janvier 2019. Un(e) internaute, qui se sera distingué(e) par son originalité, sera ensuite élu(e) «».Commencera alors la période d'épreuve, pour décrocher la timbale. Le challenger devra se passer de son smartphone et de sa tablette pendant 365 jours consécutifs. Et cela. En revanche, les ordinateurs restent autorisés. Et pour ne pas couper le téméraire participant de toute communication, un téléphone lui sera tout de même fourni. Mais il s'agira d'unL'heureux élu devra se soumettre à un certain nombre de règles communiquées ultérieurement, dont un détecteur de mensonge à la fin de la période. Mais la promesse de la récompense devrait lui permettre de tenir bon. Et s'il craque avant, au bout de six mois seulement, un lot de consolation est prévu, à hauteur tout de même de 10 000 dollars.