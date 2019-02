Pixel 3 : un bug "fatal" signalé au niveau des appareils photo

Quand l'appareil photo du Pixel 3 cesse de fonctionner

Une liste de bugs déjà bien étoffée

Les Pixel 3 et 3XL seraient-il des malédictions pour la firme de Mountain View ? C'est à se demander. Au regard des fuites massives observées avant leur sortie et des divers bugs signalés après leur commercialisation, les nouveaux flagships de Google donnent clairement du fil à retordre aux équipes du géant américain. Et le dernier problème en date repéré sur le Pixel 3 ne devrait en rien arranger les choses.Plusieurs utilisateurs Reddit ( Dyoung5573 TallyMatty ) ont en effet été confrontés à des complications techniques : l'appareil photo du téléphone ne fonctionne tout bonnement plus lorsque des applications tierces souhaitent y accéder. De un, l'application en question est incapable d'immortaliser un cliché. De deux, cette manipulation entraîne le dysfonctionnement de l'application photo et affiche un message signalant une « erreur fatale ».Pour palier à ce problème, les propriétaires du Pixel 3 n'ont d'autre choix que de rallumer leur terminal. Une solution éphémère puisque la complication reviendrait de plus belle quelques instants plus tard. « landoooo » a même supprimé l'application Snapchat avant de la réinstaller, en espérant voir l'anomalie disparaître. En vain, selon ses dires.Cette nouvelle affaire rejoint une liste de bugs déjà bien fournie : entre des problèmes de RAM qui poussaient des applis' à se fermer en pleine utilisation, la surchauffe entraînant l'arrêt du smartphone , l' apparition soudaine d'une seconde encoche ou encore les difficultés de gestion de mémoire , les points noirs commencent à s'accumuler pour la multinationale américaine, qui nourrit pourtant des ambitions certaines sur le marché de la téléphonie mobile.