Qualcomm dévoile 3 nouveaux processeurs de milieu et d’entrée de gamme

Un gain de 25 à 40 % de rapidité

Modifié le 28/06/2018 à 11h56

Lorsqu'il s'agit de surprendre, Qualcomm ne déçoit pas. Ce 26 juin, la firme américaine a présenté trois nouveauxconçus pour sensiblement améliorer l'expérience utilisateur des smartphones de milieu de gamme et. Une preuve qu'à San Diego, où se trouve le siège de Qualcomm, on reste bien actif et on pense à tous les budgets. Il y a quelques jours, nous faisions état sur Clubic de fuites sur le Snapdragon 1000 , toute nouvelle puce censée concurrencer Intel sur le marché des ordinateurs portables équipés de Windows 10.Attendus pour le second semestre 2018, les Snapdragon 429, 439 et 632, développeraient de meilleures performances, avec une autonomie de la batterie revue à la hausse, des graphismes encore plus réalistes, et une intelligence renforcée - si on en croit le communiqué de Qualcomm , bien entendu.Chef de file de cette nouvelle gamme, le(pour les mobiles de milieu de gamme) promet d'être jusqu'à 40 % plus rapide que le 626, son petit frère, grâce à ses huit cœurs Kryo 250 et son GPU Adreno 506. Dans le détail, il embarque une capture vidéo 4 K, et offrira à ses utilisateurs une caméra unique de 24 mégapixels, ou deux caméras de 13 mégapixels chacune. La résolution d'affichage pourrait monter jusqu'au full HD+ à 1080p.Les processeurs(pour les appareils d'entrée de gamme), peuvent être jusqu'à 25 % plus rapides que la génération précédente des 430 et 425. Le 439 prend en charge un appareil photo de 21 mégapixels, ou deux caméras de 8 mégapixels avec une résolution d'écran à 1080p en full HD+, tandis que le 429 embarque un appareil photo de 16 mégapixels, ou deux caméras de 8 mégapixels avec une résolution à 720p en HD+ cette fois.Ces trois puces seraient destinées à des smartphones généralement « accessibles », vendus jusqu'à 400 dollars (350 euros). Une réponse à la demande des fabricants, qui a conscience que la gamme Snapdragon 800 ne peut que s'étendre sur les appareils dits « haut de gamme ».