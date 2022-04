Les 5 meilleures smartphones testés par Clubic, sortis en mars 2022

Avons-nous passé un bon moment en compagnie du Xiaomi 12 Pro ? Oui. En attendions-nous plus ? Assurément. Le nouveau haut de gamme de Xiaomi ne manque pas de qualités, mais passe parfois à côté de son sujet, soit en accusant de regrettables oublis, soit en étant moins compétitif que ses plus féroces concurrents.

Oui, son écran est sublime et d'une réactivité sans faille. Oui, le smartphone offre des vibrations excellentes, des performances de pointe et une autonomie correcte pour son positionnement. Malgré tout, il n'est pas encore tout à fait au point du côté de la photographie et rate la marche de la durabilité : aucune certification d'étanchéité n'est au programme, et le constructeur ne promet que quatre années de mises à jour contre cinq chez Google ou Samsung.

Alors oui, le Xiaomi 12 Pro est un petit bijou de technologie. Mais pas suffisamment pour 1 100 €. Fatalement, le plus gros problème de ce smartphone est son tarif prohibitif, qui apparaît en décalage avec des propositions plus modestes, mais également plus intéressantes.